Frau nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1043

In der vergangenen Nacht wurde in Friedrichshain eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 34-Jähriger mit einem Hyundai um kurz nach 1 Uhr die Andreasstraße in Fahrtrichtung Singerstraße. Neben ihm saß eine 44-jährige Beifahrerin. Etwa in Höhe der Hausnummer 50 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes, woraufhin sich sein Wagen um die eigene Achse drehte, kippte und auf der Fahrerseite auf der Straße zum Liegen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen den davor geparkten Smart geschoben, der wiederum gegen den davor geparkten VW gedrückt wurde. Der 34-Jährige soll seine verletzte Beifahrerin anschließend aus dem Pkw gezogen haben. Die 44-Jährige erlitt innere Verletzungen sowie weitere Verletzungen an Hals und Kopf. Sie kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer, der unverletzt blieb, ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille, woraufhin er zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht wurde. Anschließend konnte er diesen wieder verlassen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.