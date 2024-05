Festnahme nach Auseinandersetzung in Schnellrestaurant

Nr. 1039

Ein Polizeibeamter außer Dienst bemerkte in der vergangenen Nacht eine Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in Moabit. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betrat gegen 0.10 Uhr ein 36-jähriger Mann das Geschäft in der Turmstraße und geriet mit einem 23-jährigen Angestellten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Folge der Ältere den Jüngeren mit einem abgebrochenen Flaschenhals attackierte. Der Angegriffene und sein Kollege konnten den 36-Jährigen aus dem Restaurant drängen. Auf diese Situation wurde ein Polizist außer Dienst aufmerksam, der eine vorbeifahrende Streife herbeiwinkte. Die Einsatzkräfte nahmen unter dem Einsatz von Reizstoff den 36-Jährigen fest, da dieser sich erheblich wehrte. Der 23-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Hand und am Unterarm, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der Tatverdächtige wurde während der Festnahme leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Nach der Feststellung seiner Personalien auf einer Polizeidienststelle wurde der Festgenommene wieder entlassen. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.