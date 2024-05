Mann die Treppe hinuntergestoßen

Nr. 1038

In der vergangenen Nacht soll ein bislang Unbekannter einen Mann in Friedrichshain eine Treppe hinuntergestoßen haben. Mehrere Zeugen schilderten, dass der Tatverdächtige den 41-Jährigen gegen 3 Uhr die Verbindungstreppe zwischen der Tamara-Danz-Straße und Warschauer Brücke unvermittelt so kräftig in die Seite getreten habe, dass dieser dadurch vom Treppenabsatz mehrere Meter nach unten gestürzt sei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach dem Tatverdächtigen, der sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung entfernt hatte, fahndet nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City). (sbm)