Senior lebensgefährlich verletzt

Nr. 1037

Im Ortsteil Plänterwald wurde gestern Vormittag ein Senior bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad gegen 11.30 Uhr die Straße Am Treptower Park in Richtung Schöneweide, als plötzlich der 92-jährige Mann, sein Fahrrad schiebend, durch eine Lücke in einer Hecke hindurch die Fahrbahn betrat. Der 63-jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide stürzten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzen Männer in Krankenhäuser. Der Zweiradfahrer konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen, der Fußgänger wurde zur intensivmedizinischen Behandlung von Kopfverletzungen stationär in dem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem für Verkehrsdelikte zuständigen Kommissariat übernommen.