Achtjähriger verletzt Mitschüler

Nr. 10306

Gestern Mittag gerieten in Spandau zwei Grundschüler in Streit. Gegen 13.50 Uhr schubsten sich die beiden 7 und 8 Jahre alten Jungen zunächst. Dann schnitt der Achtjährige dem Siebenjährigen mit der Klinge eines Bleistiftanspitzers den Unterarm auf. Der Kleine wurde zunächst von einer Horterzieherin erstversorgt, alarmierte Rettungskräften brachten ihn dann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo die Wunde genäht werden musste. Der Achtjährige wurde seinen Eltern übergeben. Weder er noch seine Eltern zeigten bei der Klärung des Sachverhalts Reue. Der Junge wurde zunächst für mehrere Tage vom Unterricht suspendiert. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).