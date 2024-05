Polizisten nach Hausverbot angegriffen

Nr. 1035

In Wilhelmstadt wurden gestern Nachmittag zwei Polizisten von einem alkoholisierten Mann angegriffen und verletzt. Nachdem ein 28-jähriger Mann bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit gegen 17.10 Uhr ein Lokal in der Pichelsdorfer Straße verlassen sollte, wurde er durch zwei alarmierte Beamte des Polizeiabschnitts 23 nach draußen begleitet. Vor der Bar griff der 28-Jährige plötzlich die beiden Polizisten mit Faustschlägen an und verletzte beide am Kopf und im Gesicht. Mit Hilfe von Zeugen wurde der Angreifer zu Boden gebracht und festgenommen. Die verletzten Einsatzkräfte mussten ihren Dienst beenden und wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizist konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, sein Kollege wurde stationär aufgenommen. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem Festgenommenen ein Wert von fast einem Promille festgestellt. Er wurde an das zuständige Abschnittskommissariat überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Diese dauern an.