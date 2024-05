Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Notoperation

Nr. 1034

Gestern Nachmittag kam es in Neu-Hohenschönhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin erhebliche Kopfverletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 68-Jährige gegen 14.20 Uhr mit ihrem Wagen die Pablo-Picasso-Straße in Richtung Gehrenseestraße. Sie gab an, eine Fußgängerin, die vermutlich einen Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite erreichen wollte, sei ihr plötzlich seitlich ins Auto gelaufen. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass die 46-jährige Fußgängerin durch den Aufprall zu Boden stürzte. Sie zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie notoperiert werden, dem Vernehmen nach ist ihr Zustand inzwischen wieder stabil. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).