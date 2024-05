Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 1033

In Tempelhof wurde gestern Morgen eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 55-jähriger Fahrer mit einem Transporter gegen 6.45 Uhr den Tempelhofer Damm in Richtung Mehringdamm und bog nach rechts auf den Platz der Luftbrücke ab. Dabei stieß er gegen die 62-jährige Frau, die mit ihrem angeleinten Hund die Fahrbahn vom Platz der Luftbrücke an der Ampel ebenfalls in Richtung Mehringdamm überquerte. Durch den Aufprall und den folgenden Sturz erlitt die 62-jährige schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen am Oberkörper und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie intensivmedizinisch behandelt wird. Ihr Hund wurde während der Unfallaufnahme durch Einsatzkräfte in Obhut genommen und später dem Tierfang übergeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.