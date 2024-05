Festnahme nach Sachbeschädigung

Nr. 1032

Heute früh nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Mitte fest, der mit einer roten Flüssigkeit diverse Plakate an die Glasfront eines Geschäfts klebte. Mehrere Zeugen riefen gegen 6.30 Uhr die Polizei zur Rosenthaler Straße, da sie beobachtet haben, wie der 32-jährige Tatverdächtige gemeinsam mit einer weiteren unbekannt gebliebenen Person die Schaufenster eines Geschäfts mit verschiedenen Plakaten beklebt hatte. Die Zeugen wiesen die eingetroffenen Einsatzkräfte zudem daraufhin, dass die Hausfassade mit einer unbekannten roten Flüssigkeit besprüht wurde. Diese Handlung konnten sie jedoch keinem der mutmaßlichen Täter zuordnen. Während die Einsatzkräfte den 32-Jährigen festnahmen, flüchtete der zweite Tatverdächtige in unbekannte Richtung. In unmittelbarer Nähe beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten ein nicht angeschlossenes Fahrrad mit zwei seitlich hängenden Fahrradtaschen, in denen sich weitere Plakate, ein Farbeimer mit einer roten Flüssigkeit, ein Handfeger und ein Saalbesen befanden. Ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer Kundgebung steht, die heute Nachmittag vor dem Geschäft stattfinden soll, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt, der die weiteren Ermittlungen übernommen hat.