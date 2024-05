Fußgängerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1031

Nach einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Charlottenburg musste eine Fußgängerin zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-Jähriger gegen 10.45 Uhr mit einem Toyota die Joachimsthaler Straße in Richtung Lietzenburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt betrat eine 47 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn. Der Autofahrer soll noch gebremst haben, fuhr die Frau aber dennoch an. Sie stürzte daraufhin zu Boden und erlitt multiple Verletzungen am ganzen Körper. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.