Zwei Haftbefehle wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vollstreckt

Reinickendorf/Landkreis Oberhavel

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1030

Nach intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Berlin wegen unerlaubten Handels mit Kokain, Amphetaminen und Chrystal Meth in nicht geringer Menge wurden gestern zwei Haftbefehle und fünf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen einen 44-Jährigen in Tegel und Kräfte einer Einsatzhundertschaft einen 45-Jährigen in Glienicke/Nordbahn fest.

Durchsucht wurden die beiden Wohnanschriften der Beschuldigten, eine weitere Wohnung im Mühlenbecker Land und zwei E-Zigarettengeschäfte in Tegel und Reinickendorf. Dabei wurden unter anderem eine scharfe Schusswaffe, Munition, eine Granatenattrappe, ein Messer, diverse Mobiltelefone sowie Speichermedien beschlagnahmt.

Zudem wurde ein Vermögensarrest in Höhe von über 360.000 Euro vollstreckt und ein Mercedes sowie Bargeld in einem hohen vierstelligen Bereich zum Zwecke der Vermögensabschöpfung sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden zur Invollzugsetzung der Haftbefehle einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.