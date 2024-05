Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1028

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ortsteil Plänterwald, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll gegen 13.45 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi die Köpenicker Landstraße in Richtung Am Plänterwald befahren haben. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung zum Dammweg soll der Audi-Fahrer einen entgegenkommenden Toyota eines 42-Jährigen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Toyota-Fahrer Verletzungen im Halswirbelsäulen-, Becken- und Unterarmbereich erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn der Köpenicker Landstraße in Richtung Eichbuschallee blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 14.45 Uhr gesperrt. Von der Sperrung war der BVG-Buslinienverkehr ebenfalls betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.