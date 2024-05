Kind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1027

Gestern Nachmittag kam es in Hakenfelde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Autofahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 86-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit einem VW die Hugo-Cassirer-Straße in Richtung Spandauer-See-Brücke, als ein elfjähriges Kind zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten sein soll. Der Senior soll noch gebremst haben, fuhr das Kind allerdings dennoch mit dem Auto an. Das Mädchen erlitt Verletzungen an einem Arm und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter war ebenfalls am Ort und begleitete ihre Tochter. Der 86-Jährige blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Hugo-Cassirer-Straße zwischen Pohleseestraße und Spandauer-See-Brücke komplett gesperrt, wovon auch die Buslinie M 36 betroffen war. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.