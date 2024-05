Polizist bei Verkehrskontrolle angefahren

Nr. 1024

In Neukölln wurde gestern ein Polizist durch einen bislang unbekannt gebliebenen Autofahrer verletzt. Der Polizist war im Rahmen einer Verkehrssonderkontrolle eingesetzt. Kurz nach 10 Uhr sollte der Fahrer eines BMW in der Teupitzer Straße Ecke Harzer Straße kontrolliert werden. Der uniformierte Polizist zeigte dies dem Fahrer mit einer Anhaltekelle an. Der Autofahrer bremste daraufhin ab, täuschte das Einfahren in die Kontrolle vor, gab dann Gas und fuhr davon. Dabei traf er den Polizisten mit einem Außenspiegel seines Fahrzeugs an einer Hand und fuhr ihm über einen Fuß. Der Polizist kam in ein Krankenhaus, in dem seine Verletzungen ambulant behandelt wurden. Anschließend trat er vom Dienst ab. Eine Überprüfung an der Anschrift des Halters des flüchtenden Fahrzeugs verlief zunächst ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung, übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).