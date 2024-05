Radfahrerin touchiert und vom Unfallort entfernt

Nr. 1019

Heute Vormittag wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg verletzt. Gegen 10 Uhr hielt eine 88-Jährige mit einem Fahrrad auf der Niebuhrstraße an der Kreuzung zur Schlüterstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte sich die Radfahrerin vergewissern, ob der Weg frei sei. Zu ihrer Linken soll ein Kleintransporter auf einem Radfahrschutzstreifen gehalten haben. Als die 88-Jährige in die Kreuzung einfuhr, fuhr auch der weiße Transporter des Fabrikats Mercedes an, touchierte die Radfahrerin und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Seniorin verlor das Gleichgewicht und stürzte vom Rad. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie nach erlittenem Schulter- und Unterarmbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum unerlaubten Entfernen des Kleintransporters vom Unfallort, hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.