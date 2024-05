Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten – Pkw landet auf dem Dach

Nr. 1018

In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 1.40 Uhr der 62-jährige Autofahrer den Mehringdamm in Richtung Wilhelmstraße, um nach links auf das Hallesche Ufer abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 47 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen die Wilhelmstraße in Richtung Mehringdamm. Hierbei soll der 62-Jährige die rote Ampel übersehen haben. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich Hallesches Ufer/Mehringbrücke/Wilhelmstraße zusammen, wobei sich das Auto des 62-Jährigen überschlug und auf dem Autodach landete. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 47-jährigen Fahrer mit Verletzungen am Bein und den Beifahrer des 62-Jährigen mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Beifahrer des 47-Jährigen und der 62-jährige Fahrer wurden leicht verletzt und am Unfallort medizinisch durch die Rettungskräfte versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der Kreuzungsbereich war zeitweise gesperrt. Auch die BVG war betroffen. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der 47-jährige Fahrer eine Schreckschusswaffe im Seitenfach der Fahrertür habe. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.