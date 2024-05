Gefährliche Körperverletzung durch Stichverletzung

Nr. 1017

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 wurden gestern Abend wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Friedrichsfelde gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurde ein 22 Jahre alter Schüler gegen 18.30 Uhr in einer Schule aus einer mehrköpfigen Jugendgruppe heraus angegriffen. Dabei soll ihm ein 18-Jähriger zwei Stichverletzungen am Arm und am Rücken zugefügt haben. Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten, wurde jedoch im weiteren Verlauf namhaft gemacht und an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten 22-Jährigen für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen Tatgeschehen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 übernommen.