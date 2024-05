Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 1016

Gestern Nachmittag kam es in Buckow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-Jährige gegen 17.10 Uhr mit ihrem Pkw die linke Spur der Marienfelder Chaussee in Richtung Kühnheimer Weg. Beim Rechtsabbiegen in den Kühnheimer Weg übersah sie offenbar den auf der rechten Spur fahrenden 25-jährigen Motorradfahrer. Dieser versuchte auszuweichen, stieß dabei mit dem verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 81-Jährigen zusammen und stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen, unter anderem einen Beinbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd) übernommen.