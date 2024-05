Nr. 1015

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Lankwitz wurden zwei Jugendliche verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 14-Jährige gegen 14.45 Uhr mit einem E-Scooter, auf dem auch ihre 16-jährige Freundin mitfuhr, die Siemensstraße in Richtung Nicolaistraße und wollte kurz hinter der Kreuzung mit der Leonorenstraße auf dem Fußgängerüberweg nach links in die Leonorenstraße abbiegen. Dabei übersah das Mädchen vermutlich den nachfolgenden Verkehr und stieß mit dem 80-jährigen Fahrer eines Pkw zusammen, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Die Jugendlichen stürzten mit dem Leihroller und verletzten sich. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, wo die Jüngere mit einer Kopfverletzung stationär aufgenommen wurde. Ihre Freundin wurde ambulant versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.