Beleidigungen nach Ladendiebstahl

Nr. 1011

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einem Supermarkt in Adlershof alarmiert. Zwei Mitarbeiter des Discounters zeigten an, dass sie gegen 15.45 Uhr eine mutmaßliche Ladendiebin bemerkt und diese vor dem Geschäft am Adlergestell zur Rede gestellt hatten. Als sich die 44-Jährige entfernen wollte, hielten die Angestellten die Frau fest, woraufhin sie um sich schlug und versuchte, die beiden zu beißen. Außerdem soll die Tatverdächtige die 37 und 39 Jahre alten Mitarbeiter lautstark mit fremdenfeindlichen und antisemitischen Worten beleidigt haben. Auch einen 48-jährigen Passanten soll die Festgehaltene unter anderem rassistisch beleidigt haben. Einsatzkräfte nahmen die 44-Jährige fest und brachten sie zur Feststellung ihrer Personalien zu einem Polizeiabschnitt, den sie anschließend wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.