Frau beraubt – Festnahme

Nr. 1010

In Neukölln haben Kräfte des Polizeiabschnitts 55 in der vergangenen Nacht einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll er kurz vor 2 Uhr in der Silbersteinstraße die Bauchtasche einer 37-Jährigen geraubt und die Frau dazu in eine Einfahrt gestoßen haben. Dabei erlitt sie Schürfwunden an einem Arm und einer Schulter. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Hermannstraße, wo ihn Zeugen wiedererkannten. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.