Nr. 1008

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg-Nord zu einem Verkehrsunfall mit drei Lastkraftwagen. Gegen 14.30 Uhr staute sich der Verkehr auf der BAB 111 zwischen dem Jakob-Kaiser-Platz und dem Heckerdamm. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Lkw-Fahrer kurz vor der Weltlinger Brücke in Richtung Saatwinkler Damm auf dem rechten Fahrstreifen einem vorausfahrenden Lkw eines 67-Jährigen auf und schob diesen unter einen weiteren Laster eines 40-Jährigen, der aufgrund des Staus gehalten hatte. Dabei erlitt der 63-jährige Beifahrer des 67-Jährigen einen Wirbelsäulenbruch im Halsbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung in ein Klinikum, wo er notoperiert wurde. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der 67-Jährige sowie der 23-Jährige wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Die Fahrbahn der BAB 111 auf Höhe der Anschlussstelle Heckerdamm in Fahrtrichtung Saatwinkler Damm blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 17 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.