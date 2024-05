Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Nr. 1007

Gestern Abend kam es zu einem versuchten Diebstahl eines E-Scooters in Alt-Hohenschönhausen. Ein Polizeibeamter hatte seinen E-Scooter an einem Fahrradständer in der Konrad-Wolf-Straße angeschlossen. Gegen 22.55 Uhr sah der Beamte außer Dienst, wie sich ein junger Mann mit einem Werkzeug daran zu schaffen machte. Der Polizist trat an den 25-Jährigen heran und wies sich als Polizeibeamter aus. Als der Tatverdächtigte bemerkte, dass weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden, versuchte er zu flüchten. Die hinzukommenden Kräfte nahmen den 25-Jährigen an der Kreuzung Konrad-Wolf-Straße/Weißenseer Weg fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).