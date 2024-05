Fußgänger von Straßenbahn angefahren

Nr. 1006

Gestern Vormittag kam es in Pankow zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen fuhr die Tram der Linie M4 gegen 11.35 Uhr auf der Greifswalder Straße vom Antonplatz kommend in Richtung S-Bahnhof Greifswalder Straße. Auf Höhe der Schieritzstraße wollte der 26-jährige Mann die Gleise überqueren, die von der Fahrbahn getrennt sind, und übersah vermutlich die dort herankommende Straßenbahn. Die Bahn fuhr den Passanten an und dieser stürzte. Durch den Aufprall und den Sturz wurde der 26-Jährige am Kopf, am Rumpf und am Arm verletzt. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 44-jährige Tramfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen. Sie dauern an.