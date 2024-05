Verfassungswidrige Parolen gerufen - Festnahmen

Nr. 1005

In der vergangenen Nacht wurden zwei junge Männer in Prenzlauer Berg festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte ein Zeuge gegen 23.40 Uhr die Polizei, da ein 17- und ein 18-Jähriger im Bereich der Kreuzung Rhinower Straße/Gleimstraße/Cantianstraße randaliert und verfassungswidrige Parolen gerufen haben sollen. Polizeieinsatzkräfte nahmen die beiden Männer, die den Tatvorwurf abstritten, fest. Der Ältere versuchte beim Eintreffen der Polizei noch zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Nach einer Personalienfeststellung wurde der 18-Jährige noch am Ort wieder entlassen. Der 17-Jährige kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend seinem Vater übergeben.