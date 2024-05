Neue Anhaltesysteme für Kraftfahrzeuge bei der Polizei Berlin

Nr. 1004

Ende Mai erhält die Polizei Berlin neue Anhaltesysteme für Kraftfahrzeuge. Die neuen Systeme lösen die alten Nagelsperren zur Verhinderung der Weiterfahrt von Kraftfahrzeugen ab. Zwei verschiedene Modelle wurden hierzu beschafft. Das eine Modell basiert auf dem Prinzip eines Scherengitters. Dieses kompakte und circa vier Kilogramm leichte System kann in kürzester Zeit ausgebracht werden. Mit einer Länge von etwa 4,80 Metern deckt es bis zu zwei Fahrstreifen ab. So können auch waghalsige Verfolgungsfahrten frühzeitig beendet werden. Mit insgesamt 225 Stück dieses Modells werden die Funkwagen der Polizeiabschnitte der Direktionen ausgestattet. Insgesamt 437 Stück des zweiten Modells erhalten nicht nur die Funkenwagen, sondern auch die Einsatzhundertschaften und die Verkehrspolizei. Im Vergleich ist dieses 60 Zentimeter breite Modell kürzer und mit einem Gesamtgewicht von 820 Gramm noch leichter. Kontrollmaßnahmen von Kraftfahrzeugen können so noch sicherer durchgeführt werden, wenn der Verdacht besteht, dass sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin plötzlich und unerlaubt einer Verkehrskontrolle entziehen könnte. Hier kann das Anhaltesystem vor oder zwischen die Reifen gelegt werden.

Auch im Hinblick auf die UEFA EURO 2024™ sind die neuen Anhaltesysteme eine sinnvolle Ergänzung anderer Schutzmaßnahmen, wie fest verbaute Poller auf Straßen oder Plätzen, und erhöhen somit den Schutz der Veranstaltungsbesucherinnen und –besucher.

Nach einer kurzen Einweisung stehen diese effektiven Einsatzmittel für die Funkwagenstreifen, die Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und der Verkehrspolizei zur Verfügung.