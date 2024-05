Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0999

Gestern Abend kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 19-Jährige gegen 18.10 Uhr mit einem Auto von der Badenschen Straße kommend nach links in die Berliner Straße abgebogen sein, wo er eine 69-jährigen Radfahrerin anfuhr, die auf der Berliner Straße in Richtung Badensche Straße unterwegs gewesen sein soll. Die 69-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, Rumpf sowie an einem Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).