Im Supermarkt transphob beleidigt und verletzt

Nr. 0998

Eine junge Frau zeigte gestern Abend auf einer Polizeiwache eine transphobe Beleidigung und Körperverletzung in Kreuzberg an. Die 22-Jährige gab an, dass sie gegen 22 Uhr gemeinsam mit ihrer 23-jährigen Freundin an einer Kasse eines Supermarktes in der Skalitzer Straße stand und hörte, wie sich zwei Männer in der Kassenschlange transfeindlich in ihre Richtung äußerten. Beim Verlassen der Filiale soll das Duo ihr und ihrer Begleiterin gefolgt sein und sie mit einer Flasche und einer Eispackung beworfen und erneut transphob beleidigt haben. Durch die Treffer wurde die 22-Jährige am Arm und am Oberkörper verletzt. Die beiden Freundinnen begaben sich unmittelbar danach zur Polizeiwache am Kottbusser Tor. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde die 22-Jährige dort ambulant behandelt. Eine Absuche in der Umgebung des Marktes nach den beiden tatverdächtigen Männern verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Beleidigungen und der Körperverletzung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.