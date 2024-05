Jugendlicher flüchtet vor der Autobahnpolizei

Nr. 0995

Vergangene Nacht flüchtete in Schmargendorf ein Jugendlicher vor der Polizei. Gegen 2.45 Uhr stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 100 vom Kaiserdamm kommend in Fahrtrichtung Hohenzollerndamm fest. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zur Verfolgung des Mercedes und forderten den Jugendlichen in Höhe der Anschlussstelle Hohenzollerndamm mit dem Anhaltesignal auf, ihnen zu folgen. Der 16-Jährige folgte den Einsatzkräften zunächst auf die Ausfahrt, kehrte jedoch im letzten Moment wieder ruckartig auf die Autobahn zurück, wo er seine Geschwindigkeit erneut beschleunigte. Über die Anschlussstelle Schmargendorf verließ der 16-Jährige die Autobahn in Richtung Mecklenburgische Straße. Die Kreuzung Mecklenburgische Straße Ecke Wiesbadener Straße überquerte der 16-Jährige mit dem Wagen bei roter Ampel und behinderte durch die Benutzung eines Pulverfeuerlöschers die Sicht der verfolgenden Einsatzkräfte. Auf der Hundekehlestraße warf der 16-Jährige den entleerten Feuerlöscher aus dem Auto und bog auf die Rheinbabenallee ab, wo die Polizisten den Wagen aus den Augen verloren. Zur Unterstützung hinzugeeilte Funkwagenstreifen fanden wenig später das verschlossene Fluchtfahrzeug an der Clayallee Ecke Max-Eyth-Straße, sowie den Tatverdächtigen noch im Nahbereich und nahmen ihn fest. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Zudem stellten sie das Tatfahrzeug, das ein falsches ausländisches Kennzeichen und eine manipulierte Fahrzeugidentifikationsnummer aufwies, sowie den ausgeworfenen Feuerlöscher sicher. Der 16-Jährige muss sich wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.