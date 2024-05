Schwerer Raub in der Öffentlichkeit

Nr. 0994

In der vergangenen Nacht wurde in Wilmersdorf ein Mann bei einem Raub verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 56 Jahre alte Mann gegen 22 Uhr von einem Unbekannten angesprochen. Im weiteren Verlauf attackierte der mutmaßliche Täter den 56-Jährigen mit einem Messer und verletzte ihn am Arm. Anschließend griff der Angreifer nach seinem Arm, entwendete eine Armbanduhr und flüchtete in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.