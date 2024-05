Auseinandersetzung am Kottbusser Tor – 41-jähriger Mann im Krankenhaus

Nr. 0993

Passanten machten in der vergangenen Nacht Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Kreuzberg aufmerksam. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll ein 41-jähriger Mann in der Straße Kottbusser Tor gegen 2 Uhr auf eine bislang unbekannt gebliebene Frau losgegangen sein und diese geschlagen haben. Ein 43 Jahre alter Mann und eine gleichaltrige Frau sollen dazwischengegangen sein, um den Mann von weiteren Angriffen abzuhalten. Daraufhin soll der Jüngere zunächst die 43-Jährige mit einem Gürtel gewürgt und den 43-Jährigen mit einem Gliederkettenschloss angegriffen haben. Der Angegriffene soll anschließend das Schloss an sich genommen und damit mehrfach auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser kam mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus und musste dort intensivmedizinisch behandelt werden. Der 43-Jährige wurde mit einer Platzwunde am Kopf vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens ambulant versorgt. Die 43-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von etwa 3,2 Promille. Der 43-Jährige hatte dem Test zufolge 1,9 Promille im Blut. Zu möglichen Verletzungen der zweiten beteiligten Frau ist nichts bekannt. Die beiden 43-Jährigen wurden nach der Feststellung ihrer Identitäten in der Polizeiwache am Kottbusser Tor auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).