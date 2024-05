Illegales Rennen – Autos beschlagnahmt

Nr. 0990

Gestern Nachmittag lieferten sich zwei junge Männer in Wilmersdorf ein illegales Autorennen. Eine Zivilstreife wurde kurz vor 17 Uhr an der Bundesallee/Spichernstraße auf die beiden 26 und 21 Jahre alten Fahrer aufmerksam, die mit einem Ford Mustang und einem Mercedes in Richtung Bundesplatz unterwegs waren. Im weiteren Verlauf ließen die beiden jungen Männer mehrfach die Motoren ihrer Wagen laut aufheulen und gaben sich durch die geöffneten Seitenscheiben Zeichen. Beim Anfahren an der Ampel Trautenaustraße beschleunigten sie bei erlaubten 50km/h auf 70 km/h. An der Unterführung Bundesallee/Berliner Straße beschleunigten die beiden Raser auf über 130 km/h. Nach Verlassen der Unterführung konnte das Duo schließlich mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte an der Bornstraße Ecke Büsingstraße gestoppt und überprüft werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Einsatzkräfte beide Autos sowie den Führerschein des 26-Jährigen. Der 21-Jährige hatte keinen Führerschein bei sich. Es kam niemand zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen hat eine Fachdienststelle für Verkehrsdelikte übernommen.