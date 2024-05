Mehrere Verletzte nach einem Verkehrsunfall

Nr. 0989

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Charlottenburg-Nord mussten mehrere Personen zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17.10 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem BMW die BAB 100 in Richtung Seestraße. An der Ausfahrt Beusselstraße verließ er die Autobahn und bog links in Goerdelerdammbrücke ab. Dort stieß er mit der von links kommenden 41-jährigen Fahrzeugführerin zusammen, die mit einem Mercedes-Benz bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein soll. Dabei verletzten sich sowohl die beiden Unfallbeteiligten als auch die drei Mitfahrenden der 41-Jährigen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Beobachtung und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme waren die Goerdelerdammbrücke in Fahrtrichtung Beusselstraße sowie die Ausfahrt der BAB 100 bis etwa 18.25 Uhr gesperrt, wovon auch die Buslinie 123 betroffen war. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.