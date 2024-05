Nr. 0988

Gestern Vormittag kam es in Kreuzberg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma eines Verlages stellten in der Axel-Springer-Straße gegen 10 Uhr mehrere Farbschmierereien vor dem Verlagsgebäude und in der Umgebung fest und meldeten die Sachverhalte der Polizei. Da ein politischer Bezug vorliegt, hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen in insgesamt fünf Fällen übernommen.