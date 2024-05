76-Jährige von Bus angefahren

Nr. 0986

In Lankwitz wurde gestern Nachmittag eine 76-jährige Frau von einem Bus angefahren. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war die Seniorin gegen 15.20 Uhr in der Siemensstraße unterwegs. Dort soll sie nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen im Bereich der Haltestelle Gärtnerstraße, die aufgrund von derzeit stattfindenden Bauarbeiten um einige Meter versetzt wurde, neben einem temporär eingerichteten Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn getreten sein. Während eine Autofahrerin ihren Wagen noch rechtzeitig zum Stoppen brachte, konnte der Fahrer eines BVG-Busses der Linie 186 trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die 76-Jährige kam nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiterführenden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).