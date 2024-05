Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0985

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 60-jährigen Peter HAGEDORN. Er hat seine Wohnanschrift in Niederschönhausen am 12. Mai 2024 verlassen und wird seitdem vermisst. Der Gesuchte ist aufgrund seiner Demenzerkrankung vermutlich hilf- und orientierungslos. Herr HAGRDORN ist ohne Handy, Portemonnaie und Ausweisdokumente unterwegs, seine Kleidung ist jedoch mit seinem Namen versehen.

60 Jahre alt

170 cm bis 180 cm groß, schlanke Statur

vorgebeugter Gang

struppiges dunkles Haar, stoppeliger Bart

bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer dunklen Hose

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 12. Mai 2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.