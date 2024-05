Autofahrer reanimiert

Nr. 0984

Rettungskräfte konnten gestern früh einen Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Bohnsdorf erfolgreich reanimieren. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 55-Jährige gegen 6 Uhr mit seinem Pkw die Ludwig-Prandtl-Straße von der Meißner Straße kommend in Richtung Gebrüder-Hirt-Straße. Etwa 50 Meter vor der Einmündung der Melitta-Schiller-Straße verlor der Fahrer vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links ab und prallte frontal gegen einen geparkten Lkw. Durch Passanten alarmierte Rettungskräfte holten den 55-Jährigen aus dem Auto und leiteten eine Reanimation ein. Nach erfolgter Stabilisierung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.