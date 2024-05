Angriff mit israelfeindlichem Hintergrund

Nr. 0980

Gestern Nachmittag griff ein Jugendlicher einen Mann in Mitte an, der zuvor an einem Aufzug mit pro-israelischem Themenbezug teilgenommen hatte. Gegen 17.50 Uhr, nach Beendigung des Aufzuges, befand sich der 43-Jährige, an dessen Hand eine mitgeführte Flagge Israels festgebunden war, auf dem Heimweg an einer Bushaltestelle am Potsdamer Platz. Polizeibeamte in Zivil beobachteten, wie ein 16-jähriger Jugendlicher an den ehemaligen Aufzugsteilnehmer herantrat und versuchte, ihm dessen Flagge zu entreißen. Dabei stürzte der 43-Jährige zu Boden. Der 16-Jährige, dem es nicht gelang die Flagge zu entreißen, flüchtete in Richtung Leipziger Platz, wo weitere alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen festnahmen. Der 43-Jährige erlitt Schürfwunden an beiden Händen und lehnte eine medizinische Behandlung ab. Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen, der sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten muss, in einen Polizeigewahrsam. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Jugendliche seiner zuständigen Jugendeinrichtung übergeben. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.