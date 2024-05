Polizist angefahren und vor Polizeikontrolle geflohen

Nr. 0979

In der vergangenen Nacht konnte sich ein unbekannter Motorradfahrer einer Polizeikontrolle in Lichtenrade entziehen. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad gegen 0.15 Uhr den Lichtenrader Damm in Richtung Barnetstraße, als ihn Polizeikräfte im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit von ca. 100 km/h im Baustellenbereich – mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – feststellten. Die zwei Polizisten betraten die Fahrbahn, einer hielt den Polizeianhaltestab hoch, um den Motorradfahrer anzuhalten. Dieser verlangsamte zunächst seine Geschwindigkeit, gab jedoch plötzlich wieder Gas und fuhr gegen den Anhaltestab. Im Anschluss steuerte der Raser auf den anderen Polizisten zu, der ihn mit ausgebreiteten Armen zum Anhalten aufforderte und dabei noch das Messgerät in der Hand hielt. Der Motorradfahrer fuhr mit seiner Maschine gegen das Bein des Polizisten. Der Polizist stürzte und das Messgerät wurde circa 25 Meter weit geschleudert. Der Raser konnte unerkannt in Richtung Barnetstraße flüchten. Der am Bein verletzte Polizist lehnte vorerst eine ärztliche Versorgung ab, war jedoch nicht mehr dienstfähig. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).