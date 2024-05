Verletzte Frau nach Steinwürfen

Nr. 0978

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Charlottenburg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen lief eine 33 Jahre alte Frau gegen 19.40 Uhr auf dem Gehweg der Schillerstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße. Im weiteren Verlauf warf die 23 Jahre alte Tatverdächtige aus bisher unbekannten Gründen zwei Kleinpflastersteine aus einem Fenster des dortigen Mehrfamilienhauses. Einer der Steine traf die 33-Jährige am Kopf, wodurch sie verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Tat, hat ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.