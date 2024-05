Zwei Einbrecher festgenommen

Nr. 0976

Gestern Morgen nahmen Einsatzkräfte in Kreuzberg zwei Männer nach einem Einbruch in ein Auto fest. Ein Zeuge rief gegen 7.50 Uhr die Polizei zur Friedrich-Stampfer-Straße, da er beobachtet hatte, wie zwei Tatverdächtige zunächst die Scheibe eines Audi einschlugen. Anschließend sei einer der mutmaßlichen Täter in das Auto gestiegen. Nachdem dieser den Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt haben soll, stieg er wieder aus und entfernte sich mit seinem Komplizen vom Tatort. Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen in der Nähe fest und brachten sie zur Feststellung ihrer Identitäten in einen Polizeigewahrsam, von wo aus sie der weiterbearbeitenden Dienststelle übergeben wurden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.