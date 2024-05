Fußgängerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0975

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Reinickendorf musste eine Seniorin zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 71-jähriger Radfahrer gegen 14 Uhr aus einer Wohngebäudeunterführung in der Emmentaler Straße auf den Gehweg, um über diesen auf die dahinterliegende Fahrbahn zu gelangen. Am Ende des Unterführungsbereiches übersah er eine 84-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg in Richtung Reginhardstraße lief, und stieß mit ihr zusammen. Dabei stürzte die ältere Dame und verletzte sich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der Radfahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.