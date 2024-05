Jugendlicher prallt gegen Zaun und flüchtet

Nr. 0973

Gestern Abend kam es in Wilhelmstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Gegen 18.30 Uhr stellten eine Polizistin und ein Polizist einen offenbar Jugendlichen ohne Helm auf einem Motorroller in der Sandstraße fest, der in Richtung Meydenbauerweg fuhr. Als die Polizeistreife dem 14-jährigen Rollerfahrer mit Blaulicht und Martinshorn folgte, geriet dieser mit dem Roller auf den Gehweg und prallte mit dem Kopf gegen einen Zaun. Er flüchtete zu Fuß in die Richtung seines Wohnhauses, wo sein Vater bereits vor der Tür wartete. Die Einsatzkräfte folgten dem Jugendlichen. Der 33-Jährige ging sofort auf die Einsatzkräfte zu, nahm die Fäuste hoch, bedrohte und beleidigte die Polizeikräfte. Der Vater wurde vorläufig festgenommen und zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Gewahrsam gebracht. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzten. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Roller und das Kennzeichen gehören nicht zusammen, so dass der Verdacht des Diebstahls beider Gegenstände vorliegt. Der Roller und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.