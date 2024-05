Mann nach Streit in der Straßenbahn geschlagen und beraubt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0972

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach drei Männern, die im Verdacht stehen, in Gesundbrunnen einen Mann angegriffen, verletzt und beraubt zu haben. Das Trio soll am Sonntag, den 14. Januar 2024, gegen 1.50 Uhr, in einer Straßenbahn der Linie M13 von einem 45-Jährigen gebeten worden sein, das Rauchen zu unterlassen. Als der Mann an der Haltestelle Drontheimer Straße ausstieg, sollen die Tatverdächtigen ihn zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Anschließend sollen sie das Mobiltelefon und den Ehering des Angegriffenen geraubt haben.

circa 20 bis 25 Jahre alt

zwischen 180 cm und 185 cm groß, alle drei schlank

akzentfreies Deutsch

dunkle Kleidung

Wer kennt die Abgebildeten und kann Angaben zu ihren Identitäten und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.