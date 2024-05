Räuber festgenommen

Nr. 0971

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag einen mutmaßlichen Räuber in Kreuzberg fest. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sollen ein 44-Jähriger und eine 42-Jährige gegen 12.30 Uhr in der Stresemannstraße mit einem 23-jährigen Mann verabredet gewesen sein, um Veranstaltungskarten zu verkaufen. Bei der Übergabe soll der 23-Jährige die Karten an sich genommen haben. Anstatt den vereinbarten Preis zu zahlen, soll er eine Waffe gezogen und mit dieser die Frau bedroht haben. Anschließend soll er auch ihre Brieftasche an sich gerissen und mit dieser geflüchtet sein. Das Duo soll dem mutmaßlichen Räuber gefolgt sein, ihn festgehalten und die Karten zurückerlangt haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der 23-Jährige erneut die Waffe gezogen und den 44-Jährigen zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben soll. Als der Ältere dem nicht nachgekommen sein soll, soll der mutmaßliche Räuber ohne Beute erneut weggerannt sein. Alarmierte Polizeikräfte stellten den Mann im Bereich des Mehringplatzes und nahmen ihn fest. Sie beschlagnahmten die Schusswaffe sowie ein Messer, welche sie bei der Durchsuchung gefunden haben. Das Portemonnaie gaben die Polizeikräfte der Frau zurück. Den Festgenommenen brachten sie zu erkennungsdienstlichen Zwecken und zur Vorführung eines Haftrichters in einen Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen und dauern an.