Autofahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0969

In der vergangenen Nacht kam es in Niederschöneweide zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 18-Jährige gegen 1.20 Uhr die Schnellerstraße in Richtung Baumschulenweg, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen ein geparktes Auto fuhr. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Kräfte der Berliner Feuerwehr retteten den Mann aus dem Fahrzeug. Anschließend erfolgte sein Transport in ein Krankenhaus, in dem er stationär verbleibt. Der Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Einsatzkräfte beschlagnahmten das Auto zur Erstellung eines Gutachtens. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.