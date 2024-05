Zwei Räuber festgenommen

Nr. 0967

Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht zwei Räuber in Schöneberg fest. Nach bisherigen Ermittlungen betrat das Duo gegen 22.45 Uhr eine Tankstelle in der Hauptstraße, begab sich anschließend hinter den Tresen und attackierte dort eine Mitarbeiterin mit Faustschlägen. Im weiteren Verlauf bedrohten die beiden Heranwachsenden die 60-Jährige mit einem Hammer und forderten sie zum Öffnen der Kasse auf. Als die Frau der Forderung nachkam, griff einer der Männer in die Kasse hinein und nahm das darin befindliche Geld an sich. Auch entwendete er Zigaretten aus einem Regal. Danach flüchteten die Tatverdächtigen mit der Beute in Richtung Wielandstraße. Ein Polizist außer Dienst wurde auf den Vorfall aufmerksam, alarmierte Verstärkung und nahm die Verfolgung auf. Der Beamte führte seine Kolleginnen und Kollegen an die jungen Männer heran, sodass sie diese in der Rubenstraße festnehmen konnten. Bei einem von beiden konnten sie einen Rucksack mit Geld und Zigaretten auffinden. Auch stellten die Polizeikräfte im Nahbereich einen Hammer fest. Die beiden 18-Jährigen kamen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss an ein weiterermittelndes Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben. Die 60-Jährige erlitt Verletzungen an einem Bein, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.