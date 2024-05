Festnahme nach Körperverletzung

Nr. 0965

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte drei Tatverdächtige, die im Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung stehen, fest. Gegen 23.15 Uhr beobachteten Fahnder der Polizei fünf Männer und Jugendliche, die einen 19-Jährigen mit Fäusten schlugen. Auch führte ein 16-Jähriger Stichbewegungen mit einem Messer aus, welchen der 19-Jährige ausweichen konnte. Die Polizisten stiegen aus dem Einsatzfahrzeug aus, nahmen drei Tatverdächtige fest und beschlagnahmten das Messer. Zwei Tatverdächtige konnten flüchten. Rettungskräfte brachten den Angegriffenen zur ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen in eine Klinik. Die drei Festgenommenen im Alter von 16, 22 und 24 Jahren führten keine Ausweisdokumente bei sich und wurden daraufhin zur Identifizierung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Im Anschluss konnten sie ihre Wege fortsetzen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die der Ermittlungen übernommen.