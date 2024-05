Brand im Wohnhaus – Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nr. 0964

Polizei und Feuerwehr rückten heute Morgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshain aus. Eine Anwohnerin bemerkte kurz vor 8 Uhr Rauch aus einer Wohnung im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Platz der Vereinten Nationen. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten in der betroffenen Wohnung eines 28-Jährigen, der sich noch selbst in Sicherheit bringen konnte, die Flammen des Brandes und evakuierten alle Hausbewohnerinnen und Hausbewohner. Sieben von ihnen kamen wegen des Verdachtes der Rauchgasintoxikation zur Behandlung in Krankenhäuser. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.