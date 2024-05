Widerstand in Bar geleistet

Nr. 0963

Polizeieinsatzkräfte wurden in der vergangenen Nacht zu einer Körperverletzung nach Wedding gerufen. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei Sicherheitsmitarbeiter im Alter von 37 und 40 Jahren in einer Bar in der Heidestraße gegen 3 Uhr eine 19-jährige Gästin aufgefordert, die Bar zu verlassen. Darauf sollen die drei in einen Streit geraten sein, der darin gipfelte, dass die Frau den Männern jeweils einmal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Männer wurden dadurch nicht verletzt, alarmierten jedoch die Polizei. Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte die Frau zu flüchten, wurde aber von beiden Polizisten festgehalten. Daraufhin beleidigte sie den einen Beamten und biss dem anderen Kollegen in den Finger. Der Beamte ließ die Verletzung am Finger in einem Krankenhaus behandeln und trat im Anschluss vom Dienst ab. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam kam sie wieder auf freien Fuß. Sie muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.